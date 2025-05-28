Мерц пообещал заблокировать "Северный поток-2": мы сделаем все, чтобы он не заработал

Мерц пообещал сделать все, чтобы газопровод "Северный поток-2" не заработал. Германия продолжит давление на Россию для блокирования запуска проекта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Председатель фракции ХДС Фридрих Мерц заявил, что Украина готова к немедленному и безусловному прекращению огня и призвал Россию к техническим переговорам.
"Ты, Владимир, четко дал понять - никто не хочет мира больше, чем Украина. Киев уже несколько недель готов к немедленному прекращению огня", - отметил Мерц.
По словам немецкого канцлера, Украина уже заявила о готовности перейти к следующему этапу - техническим переговорам с Россией, независимо от локации: Ватикан, Женева или любой другой нейтральный город.
Он подчеркнул, что в Европе существует единство в поддержке мирного процесса.
"И я знаю, что царит единодушие с нашими партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Хельсинки и в Брюсселе. И во многих других странах и городах Европы", - сказал он.
Мерц напомнил, что после анонса меморандума о переговорах от Владимира Путина прошла неделя, но никакой конкретики Кремль до сих пор не предоставил. Между тем, атаки на Киев не прекращаются.
"Это - пощечина в лицо всех тех, кто борется за прекращение огня в Украине, Европе и США. Поэтому мы будем усиливать давление на Россию", - добавил Мерц.
Фридрих Мерц подчеркнул, что Запад будет усиливать давление на Россию, чтобы ослабить ее военную машину и создать условия для реального диалога.
"Я говорю от имени Германии: в связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал", - подчеркнул он.
Напомним, что на днях и сам представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщал, что правительство Германии поддерживает намерения ЕС ввести санкции против российских газопроводов "Северный поток", которые проходят через Балтийское море.
ЕС намерен усилить давление на Москву. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это будет продолжаться, пока российский диктатор Владимир Путин не будет "готов к миру" в переговорах с Украиной.
Она также сообщила, что новый пакет санкций против РФ будет включать санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2".
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