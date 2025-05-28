Мерц пообещал заблокировать "Северный поток-2": мы сделаем все, чтобы он не заработал

Председатель фракции ХДС Фридрих Мерц заявил, что Украина готова к немедленному и безусловному прекращению огня и призвал Россию к техническим переговорам.

"Ты, Владимир, четко дал понять - никто не хочет мира больше, чем Украина. Киев уже несколько недель готов к немедленному прекращению огня", - отметил Мерц.

По словам немецкого канцлера, Украина уже заявила о готовности перейти к следующему этапу - техническим переговорам с Россией, независимо от локации: Ватикан, Женева или любой другой нейтральный город.

Он подчеркнул, что в Европе существует единство в поддержке мирного процесса.

"И я знаю, что царит единодушие с нашими партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Хельсинки и в Брюсселе. И во многих других странах и городах Европы", - сказал он.

"Меморандум" Путина

Мерц напомнил, что после анонса меморандума о переговорах от Владимира Путина прошла неделя, но никакой конкретики Кремль до сих пор не предоставил. Между тем, атаки на Киев не прекращаются.

"Это - пощечина в лицо всех тех, кто борется за прекращение огня в Украине, Европе и США. Поэтому мы будем усиливать давление на Россию", - добавил Мерц.

Фридрих Мерц подчеркнул, что Запад будет усиливать давление на Россию, чтобы ослабить ее военную машину и создать условия для реального диалога.

"Я говорю от имени Германии: в связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал", - подчеркнул он.