Лидеры ЕС намерены давить на Путина, пока тот не будет готов к миру

ЕС намерен усилить давление на Москву до тех пор, пока Владимир Путин не будет "готов к миру" в переговорах с Украиной.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "был готов к встрече", но "Путин не явился". "Это демонстрирует одно: президент Путин не хочет мира", - скала она по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.

"Мы хотим мира, и мы должны усилить давление, пока президент Путин не будет к этому готов", - добавила она, имея в виду готовящиеся новые санкции.

По ее словам, пакет будет включать санкции в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2. "Он будет включать работу по включению в список большего количества судов российского теневого флота, а также снижение предельного уровня цен на нефть, а также усиление санкций в отношении финансового сектора в России", - сказала глава Еврокомиссии.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что последние события на переговорах по Украине демонстрируют, что Россия не хочет мира, и призывает "оказать давление" на Москву.

"Мы ясно видим, что Россия не хочет мира, а все остальные его хотят", - заявила она в Тиране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Путин совершил "ошибку", отправив команду "второго эшелона" на переговоры с Украиной в Стамбул.

"Я думаю, что Путин совершил огромную ошибку", - сказал он по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране. "Он прекрасно понимает, что мяч на его стороне, что он в затруднительном положении и что он совершил огромную ошибку", - продолжил он.