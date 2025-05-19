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Германия поддерживает санкции ЕС против "Северных потоков"

Германия, Понедельник 19 мая 2025 15:53
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Германия поддерживает санкции ЕС против "Северных потоков" Фото: Германия поддерживает санкции ЕС против "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии поддерживает намерения ЕС ввести санкции против российских газопроводов "Северный поток", которые проходят через Балтийское море.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Правительство Германии поддерживает пункты, касающиеся "Северных потоков", - сказал Корнелиус.

Так он отреагировал на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об усилении санкций против России, чтобы принудить к мирным переговорам с Украиной.

"Конечно, также важно, чтобы США сопровождали потенциальный пакет санкций", - добавил представитель правительства.

Санкции ЕС против "Северных потоков"

Напомним, на днях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен усилить давление на Москву, пока российский диктатор Владимир Путин не будет "готов к миру" в переговорах с Украиной. Это заявление прозвучало после того, как Путин не приехал в Турцию на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая.

По ее словам, новый пакет санкций против РФ будет включать санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2".

"Он будет включать работу по включению в список большего количества судов российского теневого флота, а также снижение предельного уровня цен на нефть и усиление санкций в отношении финансового сектора в России", - добавила глава Еврокомиссии.

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