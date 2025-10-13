RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Мерц планирует обсудить с Трампом совместные усилия для завершения войны в Украине

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсудят совместные усилия для завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мерца в соцсети Х.

"Я буду разговаривать с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине", - написал Мерц.

При этом он отметил, что сегодняшний день (подписание мирного соглашения по Газе - ред.) является доказательством того, что когда международное сообщество объединено, мира можно достичь.

 

Мирное соглашение по Газе

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.

К тому же сегодня стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.

В то же время Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампФридрих МерцВойна в Украине