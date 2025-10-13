Мерц планирует обсудить с Трампом совместные усилия для завершения войны в Украине

Мирное соглашение по Газе

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.

К тому же сегодня стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.

В то же время Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине.