Мерц после вступления в должность канцлера Германии посетит Украину первой, - Welt

По данным западных СМИ, лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) ФРГ Мерца в Украину приглашал президент Владимир Зеленский для участия в саммите "Коалиции решительных", который должен состояться 9 мая.

"9 мая мы хотели бы провести встречу "Коалиции решительных" на уровне глав государств и правительств с участием президента Зеленского, чтобы установить гарантии безопасности для Украины", - цитировало Politico слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Такое заявление глава МИД Украины сделал во время видео-выступления на саммите министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Ожидается, что на предстоящей встрече в Украине также будет присутствовать канцлер Германии. Скорее всего, здесь речь идет именно о Мерце, рассказали Politico информированные источники в Берлине и Брюсселе.

Также, по данным западных СМИ, готовится возможная поездка Мерца в Украину в начале мая. Кроме него, ожидается также участие на мероприятиях в Украине других высокопоставленных глав правительств, таких как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

При этом отмечается, что представитель Мерца отказался комментировать западным журналистам такую информацию.

Мерц подтверждает готовность предоставить Украине Taurus

Напомним, накануне Мерц подтвердил свою готовность одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. О предоставлении такого вооружения официальный Киев давно просил Берлин. Однако действующий канцлер Германии Олаф Шольц, который покидает свою должность, неоднократно отклонял данную просьбу.

Добавим, вчера Мерц также резко осудил удар со стороны России с применением баллистических ракет по центру города Сумы, состоявшийся 13 апреля, на Вербное воскресенье.

Кроме того, будущий канцлер ФРГ Мерц не только заявил о готовности поставить ракеты Taurus для Украины, но также предположил, что они могут быть использованы для ударов по таким целям, как "Крымский мост".

Также ранее сообщалось, что Мерца могут избрать новым канцлером Германии уже 6 мая. По данным СМИ, президент Бундестага Юлия Клёкнер готовится созвать парламент в этот день для проведения выборов главы правительства.