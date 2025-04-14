Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Україну першою, - Welt

За даними західних ЗМІ, лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) ФРГ Мерца до України запрошував президент Володимир Зеленський для участі в саміті "Коаліції рішучих", що має відбутися 9 травня.

"9 травня ми хотіли б провести зустріч "Коаліції рішучих" на рівні глав держав і урядів за участю президента Зеленського, щоб встановити гарантії безпеки для України", - цитувало Politico слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Таку заяву глава МЗС України зробив під час відео-виступу на саміті міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Очікується, що на майбутній зустрічі в Україні також буде присутній канцлер Німеччини. Швидше за все, тут йдеться саме про Мерца, розповіли Politico інформовані джерела в Берліні та Брюсселі.

Також, за даними західних ЗМІ, готується можлива поїздка Мерца в Україну на початку травня. Крім нього, очікується також участь на заходах в Україні інших високопоставлених глав урядів, таких як президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

При цьому зазначається, що речник Мерца відмовився коментувати західним журналістам таку інформацію.

Мерц підтверджує готовність надати Україні Taurus

Нагадаємо, напередодні Мерц підтвердив свою готовність схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus. Про надання такого озброєння офіційний Київ давно просив Берлін. Проте чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який покидає свою посаду, неодноразово відхиляв дане прохання.

Додамо, вчора Мерц також різко засудив удар з боку Росії із застосуванням балістичних ракет по центру міста Суми, що відбувся 13 квітня, на Вербну неділю.

Крім того, майбутній канцлер ФРН Мерц не тільки заявив про готовність поставити ракети Taurus для України, але також припустив, що вони можуть бути використані для ударів по таких цілях, як "Кримський міст".

Також раніше повідомлялося, що Мерца можуть обрати новим канцлером Німеччини вже 6 травня. За даними ЗМІ, президентка Бундестагу Юлія Кльокнер готується скликати парламент цього дня для проведення виборів глави уряду.