Мерц назвал причину, почему переговоры Путина и Зеленского могут не состояться

Мерц во время брифинга после переговоров в Белом доме заявил, что ближайшие недели станут критическими для Украины.

По его словам, Владимир Путин и Владимир Зеленский должны провести встречу в течение двух недель. Мерц отметил, что такая договоренность прозвучала также от президента США Дональда Трампа, который накануне общался с лидерами Европы.

"Есть ощущение, что это решающие дни для Украины", - отметил канцлер.

В то же время он выразил сомнение, что российский диктатор решится приехать на двусторонний саммит с Зеленским. По мнению Мерца, Путину может не хватать решимости для таких переговоров.

Кроме этого, немецкий лидер положительно оценил заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности для Киева и подчеркнул, что в процессе их разработки должна участвовать вся Европа.