Мерц назвал причину, почему переговоры Путина и Зеленского могут не состояться

Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что российский диктатор Владимир Путин решится на саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь ему может не хватать решимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.
Мерц во время брифинга после переговоров в Белом доме заявил, что ближайшие недели станут критическими для Украины.
По его словам, Владимир Путин и Владимир Зеленский должны провести встречу в течение двух недель. Мерц отметил, что такая договоренность прозвучала также от президента США Дональда Трампа, который накануне общался с лидерами Европы.
"Есть ощущение, что это решающие дни для Украины", - отметил канцлер.
В то же время он выразил сомнение, что российский диктатор решится приехать на двусторонний саммит с Зеленским. По мнению Мерца, Путину может не хватать решимости для таких переговоров.
Кроме этого, немецкий лидер положительно оценил заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности для Киева и подчеркнул, что в процессе их разработки должна участвовать вся Европа.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что после телефонного разговора с Путиным он договорился о подготовке встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. Следующим шагом может стать трехсторонний саммит.
Как пишет издание Axios, американский лидер рассчитывает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина будет уже в этом месяце