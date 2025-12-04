Мерц напугал: в СМИ странно пояснили сопротивление премьера Бельгии конфискации активов РФ

Европейские планы по предоставлению репарационного кредита столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны Бельгии. Официально бельгийский премьер Барт де Вевер заявляет, что "опасается возмездия" от РФ, но проблема точно не в этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Бешеное сопротивление Вевера буквально торпедировал инициативу Европейского Союза предоставить Украине 140 миллиардов евро репарационного кредита за счет российских активов. Первые проблемы возникли, когда "начала расти напряженность между Вевером и новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем", отмечает издание.
Еще в сентябре Мерц заявил, что Европе пора провести "рейды по банковским хранилищам" - имея в виду необходимость использовать замороженные активы России для помощи Украине. Очевидно, именно этим Мерц напугал бельгийское правительство, которые в то время вели частные переговоры с чиновниками Европейского союза.
Несколько источников среди чиновников сказали, что заявление Мерца было очень не ко времени - он рано обнародовал желание ЕС привлечь активы России. Еще до того, как Вевера удалось заставить согласиться на идею ЕС. Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось выступить публично, чтобы успокоить Бельгию.
При этом даже посол Бельгии в ЕС Петер Моорс, человек бывшего премьера Бельгии Александра де Кроо, не знал точно, что будет делать Вевер. Поскольку Моорс заверил чиновников, что Бельгия не будет блокировать решение по репарационному кредиту.
"Это означало, что никто в аппарате ЕС не понимал, насколько серьезным будет сопротивление Вевера, пока он не прибыл в день саммита", - пишет издание.
Блокирование репарационного кредита со стороны Вевера, который требует "других вариантов", привело к тому, что ЕС имеет только два варианта, как профинансировать потребности Украины: попросить национальные правительства ЕС изыскать средства для предоставления Киеву денежных грантов, или выпустить совместные долговые обязательства.
Оба варианта большинство стран ЕС считают неприемлемыми. Позиция дипломатов не изменилась: за все должна платить Россия.
"Нас это не устраивает. Принцип, согласно которому Россия должна оплатить убытки, верен", - резюмировал один из собеседников издания.
Между тем Вевер отличился скандальным заявлением, заявив, что в Бельгии считают, что Россия не проиграет войну в Украине. Вевер осмелился сказать, что все заявления о ее поражении - это, мол, "байка и полная иллюзия". Поэтому активы после войны придется возвращать Кремлю. К тому же, жалуется бельгийский премьер, РФ открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием", если она конфискует активы.
В общем Бельгия постоянно придумывает все новые и новые отговорки для саботажа конфискации активов РФ - например, тот же Вевер заявил, что это якобы может привести к "серьезным" экономическим и геополитическим последствиям.
Впрочем, на самом деле ситуация несколько интереснее. В частности самого Вевера некоторые СМИ прямо связывают с российскими интересами из-за его многочисленных визитов в РФ до 2022 года. А еще интереснее - в ЕС все больше подозревают, что Бельгия присваивает доходы от активов РФ вместо того, чтобы передавать их Украине.
Недавно европейские страны прямо обвинили Бельгию в чрезмерных требованиях по защите замороженных активов РФ. В ЕС думают над тем, как сломать сопротивление Брюсселя и разблокировать репарационный кредит.