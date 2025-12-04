Мерц напугал: в СМИ странно пояснили сопротивление премьера Бельгии конфискации активов РФ

Бешеное сопротивление Вевера буквально торпедировал инициативу Европейского Союза предоставить Украине 140 миллиардов евро репарационного кредита за счет российских активов. Первые проблемы возникли, когда "начала расти напряженность между Вевером и новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем", отмечает издание.

Еще в сентябре Мерц заявил, что Европе пора провести "рейды по банковским хранилищам" - имея в виду необходимость использовать замороженные активы России для помощи Украине. Очевидно, именно этим Мерц напугал бельгийское правительство, которые в то время вели частные переговоры с чиновниками Европейского союза.

Фальстарт

Несколько источников среди чиновников сказали, что заявление Мерца было очень не ко времени - он рано обнародовал желание ЕС привлечь активы России. Еще до того, как Вевера удалось заставить согласиться на идею ЕС. Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось выступить публично, чтобы успокоить Бельгию.

При этом даже посол Бельгии в ЕС Петер Моорс, человек бывшего премьера Бельгии Александра де Кроо, не знал точно, что будет делать Вевер. Поскольку Моорс заверил чиновников, что Бельгия не будет блокировать решение по репарационному кредиту.

"Это означало, что никто в аппарате ЕС не понимал, насколько серьезным будет сопротивление Вевера, пока он не прибыл в день саммита", - пишет издание.

Репарационный тупик

Блокирование репарационного кредита со стороны Вевера, который требует "других вариантов", привело к тому, что ЕС имеет только два варианта, как профинансировать потребности Украины: попросить национальные правительства ЕС изыскать средства для предоставления Киеву денежных грантов, или выпустить совместные долговые обязательства.

Оба варианта большинство стран ЕС считают неприемлемыми. Позиция дипломатов не изменилась: за все должна платить Россия.

"Нас это не устраивает. Принцип, согласно которому Россия должна оплатить убытки, верен", - резюмировал один из собеседников издания.