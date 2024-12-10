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Мерц настроен на поддержку Украины. Кличко встретился с кандидатом в канцлеры Германии

Фото: Кличко встретился с кандидатом в канцлеры Германии (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с кандидатом на должность канцлера Германии Фридрихом Мерцом, приехавшим в Киев. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с лидером партии Христианско-демократический союз, кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом. Говорили об острой необходимости усиления поддержки Украины. О дальнейшей помощи партнеров - оружием, в частности, дальнобойным, о помощи финансовой и экономической", - сообщил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Мерц обещал помогать Украине и дальше.

"Фридрих Мерц настроен на всестороннюю поддержку Украины. На то, что партнеры должны помочь нашему государству стать сильнее. Ведь только так мы сможем сохранить нашу независимость, установить мир в Украине и Европе", - отметил Кличко.

Ранее Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Говорил о необходимости усиления военной поддержки Украины, потому что ситуация на фронте критическая.

Напомним, вчера, 9 декабря, в Киев с неанонсированным визитом прибыл кандидат на должность канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц. Только на прошлой неделе Украину посещал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц.

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Виталий Кличко