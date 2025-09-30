Мерц бросает вызов фон дер Ляйен с целью вернуть лидерство Германии в ЕС, - Bloomberg

Канцлер Германии заявляет, что ЕС не может продолжать в прежнем формате. Он требует больше полномочий для национальных правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Борьба за влияние

Фридрих Мерц хочет, чтобы Германия снова определяла ключевые решения в Европе. Об этом канцлер говорил своим союзникам из правоцентристского лагеря на недавних встречах, сообщил агентству дипломат. "Мерц берет контроль", - отметил собеседник.

Это ставит его на курс столкновения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. За последние годы она сосредоточила больше власти в Брюсселе, продвигая общеевропейский подход к кризисам. Но Мерц теперь стремится вернуть центр тяжести в Берлин.

Критика Еврокомиссии

Канцлер открыто критикует фон дер Ляйен по вопросам торговли, бюджета ЕС, климатической политики и обороны. "Мы должны сейчас вставить палку в колеса этой машины в Брюсселе", - сказал он в пятницу, выступая перед бизнесом.

Мерц намерен остановить движение ЕС к более федеральной модели и вернуть больше полномочий национальным правительствам. В среду, 1 октября, он представит "точный список требований" коллегам на саммите в Копенгагене.

Первые столкновения

Уже через несколько недель после вступления в должность в мае Мерц начал публично ограничивать инициативы фон дер Ляйен. В июле она предложила расширить бюджет ЕС до 2 трлн евро и ввести новые налоги. Мерц резко отверг это: "Для Германии я могу исключить, что мы пойдем по такому пути. Мы этого не сделаем".

Он также критиковал затянувшиеся переговоры с Дональдом Трампом о торговле. "Лучше быстро и просто, чем долго и сложно", - заявил канцлер. Даже после достижения компромисса с США Мерц остался недоволен: "Немецкая экономика понесет значительный ущерб от этих тарифов".

Экономика и политика

Видение Мерца для ЕС основано на экономических интересах, большей гибкости стран и двусторонних сделках. "Так больше продолжаться не может", - сказал он в пятницу.

Его подход также адресован внутренней аудитории: экономика Германии сокращается, а крайне правая "Альтернатива для Германии" обгоняет блок ХДС/ХСС в рейтингах.



"Для внутренней аудитории Мерцу необходимо показать, что Брюссель не выходит за рамки своих полномочий", - отмечает аналитик Фонда Маршалла Судха Дэвид-Вилп.

Разногласия по обороне

В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа готовит "точные планы" по отправке войск в Украину после войны. Мерц немедленно возразил: "Никаких таких планов не существует, по крайней мере в Германии. Европейский Союз за это не отвечает".

Берлин также настаивает, что именно правительства, а не Еврокомиссия, должны утверждать закупки вооружений в рамках новых военных программ. "Германия готова взять на себя ведущую роль", - говорится в предложении правительства.



Разногласия по Израилю

Вскоре Мерц и фон дер Ляйен могут разойтись и по Израилю. Еврокомиссия предложила лишить страну части торговых привилегий, но это трудно принять для ХДС. При этом социал-демократы, младшие партнеры по коалиции, требуют от Мерца поддержки меры. Решение он обещал озвучить на саммите ЕС в среду.

На вторник у канцлера запланировано выездное заседание правительства, а в пятницу - встреча с Эмманюэлем Макроном.

Старые соперники

Хотя Мерц и фон дер Ляйен оба консерваторы, они представляют разные крылья ХДС. При этом за последние годы они наладили рабочие отношения и даже регулярно координировали шаги.

После прихода Мерца к власти он и глава Еврокомиссии перешли на неформальное обращение друг к другу. Но при этом канцлер сразу дал понять, что ЕС для него в приоритете.

Официальные лица ЕС отмечают, что амбиции Мерца могут усилить Союз, поскольку без национальных лидеров Евросоюз не может полноценно функционировать. Сам канцлер при этом признает заслуги фон дер Ляйен: "Дорогая Урсула, ты даешь Европе голос в мире, европейский голос".

Но его итоговая позиция звучит иначе: Европа чувствует, что Брюссель "все больше вмешивается в повседневную жизнь людей полномочиями, которых этот ЕС просто не имеет".