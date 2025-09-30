ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мерц бросает вызов фон дер Ляйен с целью вернуть лидерство Германии в ЕС, - Bloomberg

Брюссель, Вторник 30 сентября 2025 09:13
UA EN RU
Мерц бросает вызов фон дер Ляйен с целью вернуть лидерство Германии в ЕС, - Bloomberg Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии заявляет, что ЕС не может продолжать в прежнем формате. Он требует больше полномочий для национальных правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Борьба за влияние

Фридрих Мерц хочет, чтобы Германия снова определяла ключевые решения в Европе. Об этом канцлер говорил своим союзникам из правоцентристского лагеря на недавних встречах, сообщил агентству дипломат. "Мерц берет контроль", - отметил собеседник.

Это ставит его на курс столкновения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. За последние годы она сосредоточила больше власти в Брюсселе, продвигая общеевропейский подход к кризисам. Но Мерц теперь стремится вернуть центр тяжести в Берлин.

Критика Еврокомиссии

Канцлер открыто критикует фон дер Ляйен по вопросам торговли, бюджета ЕС, климатической политики и обороны. "Мы должны сейчас вставить палку в колеса этой машины в Брюсселе", - сказал он в пятницу, выступая перед бизнесом.

Мерц намерен остановить движение ЕС к более федеральной модели и вернуть больше полномочий национальным правительствам. В среду, 1 октября, он представит "точный список требований" коллегам на саммите в Копенгагене.

Первые столкновения

Уже через несколько недель после вступления в должность в мае Мерц начал публично ограничивать инициативы фон дер Ляйен. В июле она предложила расширить бюджет ЕС до 2 трлн евро и ввести новые налоги. Мерц резко отверг это: "Для Германии я могу исключить, что мы пойдем по такому пути. Мы этого не сделаем".

Он также критиковал затянувшиеся переговоры с Дональдом Трампом о торговле. "Лучше быстро и просто, чем долго и сложно", - заявил канцлер. Даже после достижения компромисса с США Мерц остался недоволен: "Немецкая экономика понесет значительный ущерб от этих тарифов".

Экономика и политика

Видение Мерца для ЕС основано на экономических интересах, большей гибкости стран и двусторонних сделках. "Так больше продолжаться не может", - сказал он в пятницу.

Его подход также адресован внутренней аудитории: экономика Германии сокращается, а крайне правая "Альтернатива для Германии" обгоняет блок ХДС/ХСС в рейтингах.
Мерц бросает вызов фон дер Ляйен с целью вернуть лидерство Германии в ЕС, - Bloomberg

"Для внутренней аудитории Мерцу необходимо показать, что Брюссель не выходит за рамки своих полномочий", - отмечает аналитик Фонда Маршалла Судха Дэвид-Вилп.

Разногласия по обороне

В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа готовит "точные планы" по отправке войск в Украину после войны. Мерц немедленно возразил: "Никаких таких планов не существует, по крайней мере в Германии. Европейский Союз за это не отвечает".

Берлин также настаивает, что именно правительства, а не Еврокомиссия, должны утверждать закупки вооружений в рамках новых военных программ. "Германия готова взять на себя ведущую роль", - говорится в предложении правительства.
Мерц бросает вызов фон дер Ляйен с целью вернуть лидерство Германии в ЕС, - Bloomberg

Разногласия по Израилю

Вскоре Мерц и фон дер Ляйен могут разойтись и по Израилю. Еврокомиссия предложила лишить страну части торговых привилегий, но это трудно принять для ХДС. При этом социал-демократы, младшие партнеры по коалиции, требуют от Мерца поддержки меры. Решение он обещал озвучить на саммите ЕС в среду.

На вторник у канцлера запланировано выездное заседание правительства, а в пятницу - встреча с Эмманюэлем Макроном.

Старые соперники

Хотя Мерц и фон дер Ляйен оба консерваторы, они представляют разные крылья ХДС. При этом за последние годы они наладили рабочие отношения и даже регулярно координировали шаги.

После прихода Мерца к власти он и глава Еврокомиссии перешли на неформальное обращение друг к другу. Но при этом канцлер сразу дал понять, что ЕС для него в приоритете.

Официальные лица ЕС отмечают, что амбиции Мерца могут усилить Союз, поскольку без национальных лидеров Евросоюз не может полноценно функционировать. Сам канцлер при этом признает заслуги фон дер Ляйен: "Дорогая Урсула, ты даешь Европе голос в мире, европейский голос".

Но его итоговая позиция звучит иначе: Европа чувствует, что Брюссель "все больше вмешивается в повседневную жизнь людей полномочиями, которых этот ЕС просто не имеет".

Напомним, в ноябре 2024 года рейтинг положительного отношения украинцев впервые возглавила женщина - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным Евробарометра, в 2025 году уровень доверия к ЕС достиг самого высокого уровня за 18 лет: 52% европейцев доверяют ЕС, что является самым высоким результатом с 2007 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен