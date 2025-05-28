Остров стабильности в мире: доверие европейцев к ЕС и к евро выросло до максимума
Евросоюз воспринимается как фактор стабильности в неспокойном мире. Большинство жителей выступают за коллективные меры безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евробарометр.
Опрос Евробарометра зафиксировал самую высокую поддержку единой валюты как в ЕС (74%), так и в еврозоне (83%).
Уровень доверия к ЕС достиг самого высокого уровня за 18 лет: 52% европейцев доверяют ЕС, что является самым высоким результатом с 2007 года.
Европейцы хотят более сильного и напористого ЕС
Большинство респондентов (69%) согласны с тем, что Европейский Союз является местом стабильности в неспокойном мире.
При этом 88% согласны с тем, что должно быть больше основанного на правилах сотрудничества между странами и регионами мира.
Большинство (86%) согласны с тем, что повышение таможенных тарифов вредно для мировой экономики. Тем не менее, если другие страны увеличат пошлины на импорт из ЕС, 80% респондентов согласны с тем, что ЕС должен ввести таможенные тарифы в ответ на защиту своих интересов.
Более восьми из десяти (81%) поддерживают общую политику обороны и безопасности среди государств-членов - самый высокий результат с 2004 года. В то же время 78% обеспокоены обороной и безопасностью ЕС в ближайшие пять лет.
Стандартный Евробарометр (весна 2025 года) проводился с 26 марта по 22 апреля 2025 года в 27 государствах-членах. В целом 26 368 граждан ЕС были опрошены лицом к лицу. Интервью также проводились в девяти странах-кандидатах и потенциальных странах-кандидатах (все, кроме Украины) и Великобритании.
Напомним, курс доллара к евро резко вырос в 2025 году после объявленной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Инвесторы утратили доверие к США и обратились к другим валютам.
По данным Евробароментра, три четверти европейцев (76%) поддерживают оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине.
По оценкам Евростата население Европейского Союза в 2025 году составляет около 448 млн человек.
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