ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мерц кидає виклик фон дер Ляєн з метою повернути лідерство Німеччини в ЄС, - Bloomberg

Брюссель, Вівторок 30 вересня 2025 09:13
UA EN RU
Мерц кидає виклик фон дер Ляєн з метою повернути лідерство Німеччини в ЄС, - Bloomberg Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини заявляє, що ЄС не може продовжувати в колишньому форматі. Він вимагає більше повноважень для національних урядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Боротьба за вплив

Фрідріх Мерц хоче, щоб Німеччина знову визначала ключові рішення в Європі. Про це канцлер говорив своїм союзникам із правоцентристського табору на нещодавніх зустрічах, повідомив агентству дипломат. "Мерц бере контроль", - зазначив співрозмовник.

Це ставить його на курс зіткнення з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За останні роки вона зосередила більше влади в Брюсселі, просуваючи загальноєвропейський підхід до криз. Але Мерц тепер прагне повернути центр ваги в Берлін.

Критика Єврокомісії

Канцлерка відкрито критикує фон дер Ляєн з питань торгівлі, бюджету ЄС, кліматичної політики та оборони. "Ми повинні зараз вставити палицю в колеса цієї машини в Брюсселі", - сказав він у п'ятницю, виступаючи перед бізнесом.

Мерц має намір зупинити рух ЄС до більш федеральної моделі і повернути більше повноважень національним урядам. У середу, 1 жовтня, він представить "точний список вимог" колегам на саміті в Копенгагені.

Перші зіткнення

Уже через кілька тижнів після вступу на посаду в травні Мерц почав публічно обмежувати ініціативи фон дер Ляєн. У липні вона запропонувала розширити бюджет ЄС до 2 трлн євро і ввести нові податки. Мерц різко відкинув це: "Для Німеччини я можу виключити, що ми підемо таким шляхом. Ми цього не зробимо".

Він також критикував тривалі переговори з Дональдом Трампом про торгівлю. "Краще швидко і просто, ніж довго і складно", - заявив канцлер. Навіть після досягнення компромісу зі США Мерц залишився незадоволений: "Німецька економіка зазнає значних збитків від цих тарифів".

Економіка і політика

Бачення Мерца для ЄС ґрунтується на економічних інтересах, більшій гнучкості країн і двосторонніх угодах. "Так більше тривати не може", - сказав він у п'ятницю.

Його підхід також адресований внутрішній аудиторії: економіка Німеччини скорочується, а вкрай права "Альтернатива для Німеччини" обганяє блок ХДС/ХСС у рейтингах.
Мерц кидає виклик фон дер Ляєн з метою повернути лідерство Німеччини в ЄС, - Bloomberg

"Для внутрішньої аудиторії Мерцу необхідно показати, що Брюссель не виходить за рамки своїх повноважень", - зазначає аналітик Фонду Маршалла Судха Девід-Вілп.

Розбіжності щодо оборони

У серпні фон дер Ляєн заявила, що Європа готує "точні плани" щодо відправки військ в Україну після війни. Мерц негайно заперечив: "Жодних таких планів не існує, принаймні в Німеччині. Європейський Союз за це не відповідає".

Берлін також наполягає, що саме уряди, а не Єврокомісія, мають затверджувати закупівлі озброєнь у рамках нових військових програм. "Німеччина готова взяти на себе провідну роль", - йдеться в пропозиції уряду.
Мерц кидає виклик фон дер Ляєн з метою повернути лідерство Німеччини в ЄС, - Bloomberg

Розбіжності щодо Ізраїлю

Незабаром Мерц і фон дер Ляєн можуть розійтися і щодо Ізраїлю. Єврокомісія запропонувала позбавити країну частини торгових привілеїв, але це важко прийняти для ХДС. При цьому соціал-демократи, молодші партнери по коаліції, вимагають від Мерца підтримки заходу. Рішення він обіцяв озвучити на саміті ЄС у середу.

На вівторок у канцлера заплановано виїзне засідання уряду, а в п'ятницю - зустріч з Емманюелем Макроном.

Старі суперники

Хоча Мерц і фон дер Ляєн обидва консерватори, вони представляють різні крила ХДС. При цьому за останні роки вони налагодили робочі відносини і навіть регулярно координували кроки.

Після приходу Мерца до влади він і глава Єврокомісії перейшли на неформальне звернення один до одного. Але при цьому канцлер одразу дав зрозуміти, що ЄС для нього в пріоритеті.

Офіційні особи ЄС зазначають, що амбіції Мерца можуть посилити Союз, оскільки без національних лідерів Євросоюз не може повноцінно функціонувати. Сам канцлер при цьому визнає заслуги фон дер Ляєн: "Дорога Урсула, ти даєш Європі голос у світі, європейський голос".

Але його підсумкова позиція звучить інакше: Європа відчуває, що Брюссель "дедалі більше втручається в повсякденне життя людей повноваженнями, яких цей ЄС просто не має".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року рейтинг позитивного ставлення українців уперше очолила жінка - голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними Євробарометра, 2025 року рівень довіри до ЄС сягнув найвищого рівня за 18 років: 52% європейців довіряють ЄС, що є найвищим результатом з 2007 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен