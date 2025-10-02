Мерц и Орбан поссорились на саммите в Дании: СМИ раскрыли детали спора

Последние заявления Орбана

Напомним, во время саммита лидеров ЕС в Копенгагене (Дания) Орбан обменялся выпадами с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который напомнил, что их критическое отношение друг к другу из-за позиции по войне в Украине известно уже много лет.

Также Орбан цинично заявил, что в случае вступления Украины в Евросоюз страны-члены будут вынуждены выплачивать Киеву деньги по различным программам, именно поэтому Будапешт выступает против расширения ЕС.

Кроме того, венгерский премьер обвинил Брюссель в намерении "начать войну в Европе".