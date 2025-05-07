Мерц дал четкий ответ относительно передачи ракет Taurus Украине

Украина может рассчитывать на новое правительство Германии, в том числе и в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц в эфире канала ZDF.
"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - ответил Мерц на вопрос о поставке ракет Taurus.
По его словам, в переходный послевыборный период Германия была слишком пассивной на международной арене, однако он намерен активизировать внешнюю политику. В его планах - встреча с премьером Великобритании Киром Стармером, а также сегодняшний разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми он хочет обсудить поддержку Украины.
Кроме этого, Мерц считает, что к дипломатическому формату с участием Германии, Франции и Великобритании следует привлечь и Польшу.
Напомним, ранее Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.
В том же числе Мерц не только заявил о готовности поставить вышеупомянутые ракеты, но и предположил, что Украина может применить их для ударов по "Крымскому мосту".
При этом посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что поставка ракет Taurus станет первым испытанием для канцлера Фридриха Мерца. От этого решения зависит лидерство Германии в свободном мире.
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