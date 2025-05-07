Мерц дав чітку відповідь щодо передачі ракет Taurus Україні

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", - відповів Мерц на питання про поставку ракет Taurus.

За його словами, в перехідний післявиборчий період Німеччина була надто пасивною на міжнародній арені, однак він має намір активізувати зовнішню політику. У його планах - зустріч із прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, а також сьогоднішня розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими він хоче обговорити підтримку України.

Окрім цього, Мерц вважає, що до дипломатичного формату за участі Німеччини, Франції та Британії варто залучити і Польщу.