У МЕРТ спрогнозували, коли Україна зможе увійти в ТОП-30 Doing Business

За словами Нефьодова, для цього Рада має прийняти два урядові закони

Украина может за два года войти в ТОП-30 Рейтинга легкости ведения бизнеса (Doing Business) по легкости ведения бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Он призвал парламент поддержать два правительственных законопроекта, которые будут способствовать прорыву Украины в этом рейтинге.

"Я прошу Верховную раду поддержать законопроекты № 8124 и №4650, и я абсолютно убежден, что нам удастся за 2-3 года войти в ТОП-30 стран мира по легкости ведения бизнеса. Это долг, который есть у Украины перед бизнесменами", - сообщил Нефьодов.

Напомним, ранее Нефьодов заявил, что Верховная рада должна принять законопроект, который будет способствовать прорыву Украины в рейтинге Doing Business. По его словам, речь идет о законопроекте №8124 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября 2018-го Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка на пять пунктов.

Добавим, в прошлом году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала оценивает будущий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста.