Кабмін закликає Раду прийняти закон для прориву України в рейтингу Doing Business

Фото: Максим Нефьодов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також уряд просить прийняти закон щодо скасування дії актів СРСР на території України

Верховна рада повинна прийняти законопроект, який сприятиме прориву України в рейтингу Doing Business. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в парламенті зареєстровані два законопроекти №8124 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" та №4650 щодо скасування дії актів СРСР на території України.

"У парламенті лежить два суперважливих закони, які важливі і для фракції більшості, і для фракцій опозиції. Перший з них, розроблений нами законопроект і підтриманий усіма бізнес-асоціаціями України - це законопроект №8124. Тільки його прийняття дозволить нам одразу "скакнути" і одразу увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business", - повідомив Нефьодов.

Він зазначив, що проект закону №8124 уже був розглянутий профільним комітетом парламенту і зможе реально допомогти кожному українському бізнесмену.

"Також є інший законопроект №4650 про декомунізацію. Ми хочемо одним махом позбавитись радянського спадку. Так, ми багато чого зможемо скасувати на рівні уряду. Ми вичищаємо ті застарілі радянські акти. Цей законопроект дозволяє завершити декомунізацію і провести її у законодавчому полі", - зазначив урядовець.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018 року Україна піднялася у Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) Світового банку на п'ять пунктів.

Як писало РБК-Україна раніше, в минулому році Україна посіла 50-е місце з 157 у новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), який народжені сьогодні діти матимуть до моменту досягнення 18-річного віку.

Відзначимо, в 2018-му Україна зайняла 83-е місце з 140 в щорічному Рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (WEF), піднявшись у порівнянні з 2017 роком на шість пунктів.