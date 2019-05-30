ЦВК очікує якнайшвидшого внесення змін до закону про публічні закупки

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Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки, спрямовані на розв’язання проблеми з організацією публічних закупівель

ЦВК очікує якнайшвидшого внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" чи прийняття у встановленому законом порядку іншого нормативного акту для вчасного проведення виборів у Раду. Про це йдеться у заяві ЦВК.

ЦВК наголошує, що саме Мінекономрозвитку як державний орган, відповідальне за формування та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, мало б давно врахувати численні звернення для внесення відповідних змін до законодавства.

"Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки, спрямовані на розв’язання проблеми з організацією публічних закупівель для забезпечення розпочатого виборчого процесу. Та очікує якнайшвидшого внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" чи прийняття у встановленому законом порядку іншого нормативного акту, який комплексно вирішить згадану проблему, що належить до компетенції органів державної влади, відповідальних за реалізацію державної політики в сфері публічних закупівель та контроль використання коштів Державного бюджету України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова підкомітету комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович раніше повідомляв, що питання публічних закупівель для дострокових парламентських виборів може бути вирішено без внесення змін до закону "Про публічні закупівлі".