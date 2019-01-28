У МЕРТ розповіли про підготовку нового закону про оренду держмайна

На думку Нефьодова, Фонд держмайна не може сам для себе писати правила роботи

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов рассказал о подготовке нового законопроекта об аренде государственного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Зеркало недели".

Замглавы МЭРТ отметил, что подготовка проекта проходит "тяжело".

"Надо менять закон "Об аренде госимущества". Сейчас мы его пишем вместе с ФГИУ, который должен от себя этот закон подавать в правительство, а правительство - в парламент. Пишем трудно", - отметил он.

Нефьодов подчеркнул, что Фонд госимущества не может сам для себя писать правила работы.

"Здесь очевидный конфликт интересов. Не может орган, который занимается собственно сдачей в аренду имущества, писать для себя самого правила работы. Эта же проблема присутствует и в приватизации. Не может один орган одной рукой назначать руководителей предприятий, созывать собрания, искать сырье, контролировать прибыли, второй рукой - продавать этот объект, а третьей - писать самому себе правила, как эту продажу организовать", - пояснил замминистра.

При этом он надеется, что через несколько месяцев ведомства смогут подготовить качественный законопроект.

Напомним, в конце декабря прошлого года исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров отметил, что ведомство разработало законопроект о новых правилах аренды государственного имущества.

Как писало РБК-Украина, Трубаров подвел итоги приватизации в 2018-м. Он подчеркнул, что весь перечень предприятий большой приватизации переходит на следующий год. Трубаров проинформировал, что аренда государственного имущества в 2018 году принесла почти 1,5 миллиарда гривен, что на 50% больше плановых показателей.

Добавим, глава Кабмина Владимир Гройсман заявлял, что от малой приватизации Украина в прошлом году получила 456 млн гривен.