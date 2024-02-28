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"Мерседес" выбрал приоритетного кандидата на место Хэмилтона

Брекли, Среда 28 февраля 2024 16:27
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"Мерседес" выбрал приоритетного кандидата на место Хэмилтона Фото: Андреа Кими Антонелли получил ярлык "нового Ферстаппена" (facebook.com/prema.racing)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент британской конюшни Формулы-1 "Мерседес" определился с первым претендентом на роль пилота в сезоне-2025. Вместо семикратного чемпиона мира шанс сесть в кокпит команды будет у новичка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autosport.

17-летний Андреа Кими Антонелли на радаре руководства немецко-британской конюшни. В грядущем сезоне он будет выступать в Формуле-2 за команду "Према".

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф признал, что идея предоставить место в F1 юному итальянцу была одной из причин прощания с Хэмилтоном. Конюшня не препятствовала британцу, поскольку боялась второй раз потерять вундеркинда. Менеджер вспомнил, как много лет назад "Мерседес" не воспользовался шансом подписать Макса Ферстаппена, имея длительные контракты с Росбергом и Хэмилтоном.

"Это не значит, что мы обязательно посадим Антонелли в машину в следующем году. Ему 17 лет, и, возможно, еще рано. Но я держал в уме следующие пять или десять лет и хотел сохранить такую возможность", – рассказал Вольфф.

Антонелли в 11 попал в академию "Мерседеса" и завоевал ряд титулов в юниорах. Он выиграл сезон итальянской Формулы-4, ADAC Формулы-4 и Кубок ФИА Motorsport Games (2022), а также региональные Европейский и Ближневосточный чемпионаты (2023). Конкуренцию итальянцу за место в "Мерседесе" составит Фернандо Алонсо.

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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