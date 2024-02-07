Между "быть Шумахером" и "стать Феттелем". Хэмилтон в "Феррари" будет снимать чары декад

"Феррари" сделала это снова! Скудерия в очередной раз за семь десятилетий выступлений в Королевских автогонках переманила в свои ряды чемпиона мира из состава другой команды. Вернуть чемпионские титулы в Маранелло теперь призван Льюис Хэмилтон.

В конце 2023-го прошло уже 16 лет со времени завоевания Кими Райкконеном чемпионства за рулем красного болида. С тех пор вернуть трофей на Апеннины не удалось целой банде действительно быстрых пилотов. Впрочем, менеджмент "Феррари" упорно стремится наконец-то отыскать нового Прометея, который принесет чемпионский огонь в итальянский регион Эмилия-Романья.

Самый свежий пример до Хэмилтона – Себастьян Феттель. Перед сезоном-2015 немец присоединился к Скудерии в статусе четырехкратного чемпиона мира. Но вместо ожидаемой эволюции в легендарной конюшне наступил упадок карьеры. Сам Феттель изменился даже внешне – из жизнерадостного парня он превратился в отчаявшегося ветерана.

Фото: Себастьян Феттель мог обезопасить Макса Ферстаппена от перехода ы "Феррари" (redbullcontentpool.com)

Из шести проведенных в рядах "Феррари" сезонов немецкий гонщик реально боролся за титул только в одном. Но даже в 2017 году шансы Феттеля развеялись после двух сходов на трех этапах в сентябре-октябре. Да, он одержал 14 побед за рулем легендарной конюшни, но вряд ли в момент перехода ожидал, что максимум в Скудерии станет второе место (дважды) в общем зачете.

Хотя перед переездом в Маранелло Феттель мог спросить совета у Фернандо Алонсо. Испанец ушел из команды как раз перед переходом немца, проведя 5 сезонов за "Феррари". Конечно, без титула. Двукратный чемпион с "Рено" (2005, 2006) оказался в Скудерии в 2010-м, чтобы бросить вызов "Ред Буллу" и наказать "Макларен" за ставку на Хэмилтона вместо испанца несколько лет назад.

Следует отметить, что Алонсо действительно дважды был близок к срыву негативной серии "Феррари". Главным конкурентом испанского пилота в этих двух сезонах был Феттель за рулем "Ред Булла". В 2010 году пилот Скудерии проиграл 4 очка немцу, а в сезоне-2012 еще меньше – всего три пункта. Более того, в первом случае Алонсо достаточно было финишировать четвертым в решающей гонке, а он финишировал на 7-й строчке.

Поиски "Феррари" становятся более понятными, когда в летописи команды подходишь к фигуре Михаэля Шумахера. Культовый немец пришел в Скудерию в 1996 году из "Бенеттона" в статусе двукратного чемпиона. Ушел же 10 лет спустя рекордсменом F1 – 7 титулов, 91 победа (72 – за "Феррари") и россыпь других достижений. Он не просто стал первым чемпионом итальянской конюшни с 1979 года.

Фото: Михаэль Шумахер за годы с "Феррари" стал синонимом слова "скорость" (ferrari.com)

Шумахер полностью перестроил "Феррари". В сотрудничестве с Жаном Тодтом и Россом Брауном он превратил падшего гранда, из провалов которого насмехались, в недостижимую чемпионскую машину. Немецкий пилот не только взял 5 титулов чемпиона и обеспечил команде 6 Кубков конструкторов, но еще минимум трижды остановился в шаге от чемпионства и навсегда завоевал сердца тифози.

Впрочем, Шумахер, очевидно, приятное исключение "Феррари". В период с того заколдованного титула-1979 южноафриканца Джоди Шектера вернуть Скудерию на вершину пытались немало выдающихся пилотов. Чего только стоит пара пилотов на сезон-1990 – британец Найджел Мэнселл и француз Ален Прост. Оба в своей профессиональной карьере стали чемпионами. Но не в Маранелло.

Веселого усача Мэнселла из списка сразу вычеркнем. Чемпионский титул он завоевал в "Уильямсе" после истории со Скудерией. А вот "Профессор" – другое дело. В "Феррари" он перешел в статусе 3-кратного чемпиона, окончательно разругавшись со всеми в "Макларене". Перед первым сезоном мотивированными были и Прост, и Скудерия. После удачных предсезонных тестов француз повел борьбу за титул с Айртоном Сенной.

Фото: Жан Алези и Ален Прост с болидом "Феррари" в 1991 году (it.wikipedia.org)

Прост победил в Сан-Паулу, Мексике, Франции и Британии. Но на решающем отрезке "Феррари" не хватило... командной тактики. На Гран-при Португалии француз стартовал с Мэнселлом с первого ряда, но британец задержался на первых метрах и едва не отправил партнера в отбойник. Вперед вырвался Сенна, которого впоследствии обошел Мэнселл, но не Прост. Бразилец увеличил отрыв в общем зачете, а в Японии выбил конкурента в гонке и заранее забрал титул.

Приглашение мультичемпиона в ряды "Феррари" – не гарантия чемпионства. Из пяти предыдущих случаев появление титулара в Маранелло сработало только с Шумахером. Следовательно, шансы Хэмилтона на успех со Скудерией на старте можно оценить в 20%. Но пять титулов легендарного немца так греют душу тифози и склонного к ностальгии менеджмента, что даже после историй Алонсо и Феттеля "Феррари" не остановить.