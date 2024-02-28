"Мерседес" обрав пріоритетного кандидата на місце Хемілтона

Менеджмент британської стайні Формули-1 "Мерседес" визначився з першим претендентом на роль пілота в сезоні-2025. Замість семиразового чемпіона світу шанс сісти в кокпіт команди матиме новачок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autosport .

17-річний Андреа Кімі Антонеллі на радарі керівництва німецько-британської стайні. У прийдешньому сезоні він виступатиме у Формулі-2 за команду "Према".

Керівник "Мерседеса" Тото Вольфф визнав, що ідея надати місце у F1 юному італійцю були однією з причин прощання з Хемілтоном. Стайня не чинила перепон британцю, оскільки боялася вдруге втратити вундеркінда. Менеджер пригадав, як багато років тому "Мерседес" не скористався шансом підписати Макса Ферстаппена, бо мав тривалі контракти з Росбергом і Хемілтоном.

"Це не означає, що ми обов'язково посадимо Антонеллі в машину в наступному році. Йому 17 років, і, можливо, ще зарано. Але я тримав в умі наступні п'ять чи десять років і хотів зберегти таку можливість", – розповів Вольфф.

Антонеллі в 11 потрапив до академії "Мерседеса" та завоював низку титулів у юніорах. Він виграв сезон італійської Формули-4, ADAC Формули-4 та Кубок ФІА Motorsport Games (2022), а також регіональні Європейський та Близькосхідний чемпіонати (2023). Конкуренцію італійцю за місце в "Мерседесі" складе Фернандо Алонсо.