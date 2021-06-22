Меркель зателефонувала Путіну та запитала про зустріч з Байденом
Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 22 червня, зателефонувала президента Росії Володимиру Путіну. Телефонний дзвінок був присвячений роковинам нападу нацистської Німеччини на СРСР, але сторони обговорили й інші теми.
Про це повідомила прес-служба Кремля.
За інформацією Кремля, більша частина розмови Путіна та Меркель стосувалася Другої світової війни та її наслідків.
"Акцентовано, що і зараз забезпечення безпеки нашого спільного континенту можливо лише спільними зусиллями", - додали в адміністрації Путіна.
Однак в ході телефонної розмови Меркель також поцікавилася у Путіна про його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві 16 червня. Путін проінформував німецького канцлера про основні підсумки цього саміту.
Нагадаємо, після російсько-американського саміту в Женеві у Кремлі оцінили можливість нової зустрічі Путіна та Байдена.