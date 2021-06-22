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Меркель зателефонувала Путіну та запитала про зустріч з Байденом

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Москва, Вівторок 22 червня 2021 17:50
Меркель зателефонувала Путіну та запитала про зустріч з Байденом Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 22 червня, зателефонувала президента Росії Володимиру Путіну. Телефонний дзвінок був присвячений роковинам нападу нацистської Німеччини на СРСР, але сторони обговорили й інші теми.

Про це повідомила прес-служба Кремля.

За інформацією Кремля, більша частина розмови Путіна та Меркель стосувалася Другої світової війни та її наслідків.

"Акцентовано, що і зараз забезпечення безпеки нашого спільного континенту можливо лише спільними зусиллями", - додали в адміністрації Путіна.

Однак в ході телефонної розмови Меркель також поцікавилася у Путіна про його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві 16 червня. Путін проінформував німецького канцлера про основні підсумки цього саміту.

Нагадаємо, після російсько-американського саміту в Женеві у Кремлі оцінили можливість нової зустрічі Путіна та Байдена.

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