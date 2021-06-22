Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Україна сьогодні, 22 червня вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. Саме в цей день війська нацистської Німеччини без оголошення війни перейшли кордон Радянського Союзу і почали захоплювати території.

Коли в Україні заснували День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, а також які наслідки понесла Друга світова війна далі в матеріалі РБК-Україна.

У 1945 році цього дня о 3-й годині 15 хвилин німецька артилерія та авіація завдавали несподіваного удару по радянських військах. Що стало початком німецько-радянської війни.

За кілька годин під бомбардування потрапили всі міста в західних областях СРСР, а також Київ, Одеса, Севастополь, Мінськ, Мурманськ. Головною ціллю були аеродроми, лінії комунікацій, залізничні вузли, склади з боєприпасами тощо.

Заснування Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Пам’ятний день встановлено згідно з указом президента України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 року. Зокрема, Верховна рада запровадила всеукраїнську хвилину мовчання у цей день.

Втрати України у Другій світовій війні

За підрахунками інституту історії України НАН України, в лавах Червоної армії загинуло 3,5-4 млн українців, у партизанських формуваннях - від 40 до 60 тисяч, у загонах ОУН та УПА - понад 100 тисяч осіб.

Прямі людські втрати України, за оцінками інституту, становлять 8-10 млн, демографічні - 10-13 млн осіб.

Крім того, трагедією для мільйонів українців стала примусова депортація: з України до Німеччини й інших країн вивезли від 2,4 до 2,8 млн мирних громадян. Ця цифра становила майже 80% від усіх радянських людей, депортованих нацистами.

У День скорботи і вшанування пам’яті щорічно приспускають державний прапор України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів та установ державної влади.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни та поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.

"Сьогодні, 22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Схиляємо голови у пам’ять про всіх, хто воював за наше мирне майбутнє, хто пережив ворожу окупацію та концтабори. Світла пам’ять загиблим", - написав глава держави на своїй сторінці в Twitter.

Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Схиляємо голови у пам’ять про всіх, хто воював за наше мирне майбутнє, хто пережив ворожу окупацію та концтабори. Світла пам’ять загиблим. pic.twitter.com/nRDTgwy47o — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін наголосив, що сьогодні українці гостро усвідомлюють ціну свободи. Та закликав громадян в тому числі вшанувати пам'ять героїв і теперішньої війни на Сході України.

"Вшануємо сьогодні світлу пам'ять жертв Другої світової. Це мільйони зруйнованих сімей та доль наших співвітчизників…Але мине стільки років, і на нашій землі знову гинуть Українці. Гинуть від держави-агресора…Виженемо і цього ворога. Адже сьогодні ми всі гостро усвідомлюємо ціну свободи. Вшануємо пам'ять Героїв і теперішньої війни на Сході України…", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Вшануємо сьогодні світлу пам'ять жертв Другої світової. Це обірвані життя мільйонів українців. Це мільйони зруйнованих... Posted by Eugene Enin on Monday, June 21, 2021

Крім цього, головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслана Хомчак також звернувся до громадян та відзначив, що "80 років тому, у цей день, для українців "розверзлося пекло", а вже як "7 років тому, у 2014 році, підступний російський ворог вчинив тимчасову окупацію Кримського півострову та розв’язав війну на території Донецької й Луганської областей України".

"Схиляємо голови перед мужністю і нескореністю нашого народу, який знайшов в собі сили вистояти й вижити, який піднявся на бій та продовжує стійко і самовіддано відстоювати незалежність та територіальну цілісність України", - відповідне звернення було опубліковано в прес-центрі ЗСУ.