Меркель завтра поговорить з Путіним на тлі протестів у Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель завтра проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі протестів у Білорусі. Нині влада Німеччини намагається зв'язатися з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це Меркель сказав у ході телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає його прес-служба.

"Ангела Меркель поінформувала Гітанаса Науседу про те, що у вівторок вранці відбудуться її переговори з Президентом Росії. Нині Берлін по дипломатичних каналах також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком з метою врегулювання ситуації, що склалася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини звернувся до Лукашенка з закликом припинити насильство.

Крім цього, у МЗС Німеччини розповіли, які готують санкції проти влади Білорусі.

Зазначимо, Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій по відношенню до винних у насильстві під час протестів.

Як повідомляло РБК-Україна, Лукашенко домовився з Путіним, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.