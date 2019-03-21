Меркель уперше після анексії Криму приїде на форум з Путіним

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель і Путін можуть взяти участь в "Петербурзькому діалозі" в липні

Німецький канцлер Ангела Меркель вперше після анексії Криму може взяти участь у форумі "Петербурзький діалог", який пройде за участю президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє боннська газета General-Anzeiger з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що форум громадських товариств Німеччини і Росії ("Петербурзький діалог") у середині липня пройде в німецькому Петерсберзі. Очікується, що він відкриє нову главу у відносинах двох країн, так як в ньому можуть взяти участь Меркель і Путін.

Зокрема, відомо про запрошення Путіна на форум з боку російського співголови Віктора Зубкова. Німецька сторона також запросила Меркель. Видання стверджує, що подібні запрошення робляться, коли є висока ймовірність їх прийняття.

У той же час німецький співголова форуму Рональд Пофалла не став прямо підтверджувати участь Меркель і Путіна, але зазначив, що очікує на візит високоповажних гостей.

Відзначимо, "Петербурзький діалог" було створено за ініціативи Путіна і колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера в 2001 році. Востаннє Путін і Меркель зустрічалися на "Петербурзькому діалозі" у 2012 році в Москві.

Нагадаємо, в грудні Меркель закликала Путіна звільнити захоплених в Керченській протоці українських моряків.

Крім того, німецький канцлер підкреслювала, що Німеччина підтримує розширення санкцій проти Росії за агресію в українському Криму та на Донбасі.