ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель уперше після анексії Криму приїде на форум з Путіним

Новини » Політика    21.03.2019 - 10:22
Меркель уперше після анексії Криму приїде на форум з Путіним
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель і Путін можуть взяти участь в "Петербурзькому діалозі" в липні

Німецький канцлер Ангела Меркель вперше після анексії Криму може взяти участь у форумі "Петербурзький діалог", який пройде за участю президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє боннська газета General-Anzeiger з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що форум громадських товариств Німеччини і Росії ("Петербурзький діалог") у середині липня пройде в німецькому Петерсберзі. Очікується, що він відкриє нову главу у відносинах двох країн, так як в ньому можуть взяти участь Меркель і Путін.

Зокрема, відомо про запрошення Путіна на форум з боку російського співголови Віктора Зубкова. Німецька сторона також запросила Меркель. Видання стверджує, що подібні запрошення робляться, коли є висока ймовірність їх прийняття.

У той же час німецький співголова форуму Рональд Пофалла не став прямо підтверджувати участь Меркель і Путіна, але зазначив, що очікує на візит високоповажних гостей.

Відзначимо, "Петербурзький діалог" було створено за ініціативи Путіна і колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера в 2001 році. Востаннє Путін і Меркель зустрічалися на "Петербурзькому діалозі" у 2012 році в Москві.

Нагадаємо, в грудні Меркель закликала Путіна звільнити захоплених в Керченській протоці українських моряків.

Крім того, німецький канцлер підкреслювала, що Німеччина підтримує розширення санкцій проти Росії за агресію в українському Криму та на Донбасі.

 

Bloomberg розкрив плани щодо збереження Путіна при владі Польща пояснила відмову запросити Путіна на річницю Другої світової
Новини України Володимир ПутінКримАнгела МеркельФорум
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся