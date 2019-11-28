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Меркель впала, піднімаючись на сцену

Новини » В світі     28.11.2019 - 18:50
Меркель впала, піднімаючись на сцену
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Канцлер Німеччини пожартувала після інциденту

У четвер, 28 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель спіткнулася, піднімаючись на сцену під час виступу на Берлінській конференції з багатосторонньої торгівлі та цифровий безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна.

Після інциденту німецький канцлер пожартувала, що не помітила ступені, проте наступного разу неодмінно ними скористається.

Після цього вона звернулася до представників німецької промисловості та торговельних палат. Серед іншого вона заявила про необхідність змін у Всесвітній торговельній організації.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Меркель. Вони обговорили питання підготовки зустрічі в нормандської форматі, яка повинна відбутися 9 грудня в Парижі.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Меркель заявила, що не буде покидати посаду канцлера до закінчення строку повноважень у 2021 році. Вона закликала урядову коаліцію допрацювати до закінчення терміну повноважень.

Також повідомлялося, що літах Меркель щалитику в 2021 році. Вона заявила, що не має наміру брати участь у виборах 2021 року на посаду канцлера і зазначила, що по закінченню строку повноважень у неї буде "інше життя".

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