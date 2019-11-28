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Зеленський обговорив з Меркель саміт "нормандської четвірки"

Новини » Політика     28.11.2019 - 16:30
Зеленський обговорив з Меркель саміт "нормандської четвірки"
Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (twitter.com/APUkraine)

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель 28 листопада

Президент України Володимир Зеленський обговорив проведення саміту в нормандському форматі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, телефонна розмова стала вже сьомою між лідерами України і Німеччини за останні місяці.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі в нормандської форматі 9 грудня цього року", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі за участю лідерів України, Росії, Франції і Німеччини.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський під час зустрічі в нормандському форматі хоче отримати чітке розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі. За словами президента, він готовий до переговорів в різних форматах в рамках нормандської зустрічі.

Також повідомлялося, що ключовими питаннями нормандської зустрічі будуть повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів по українському законодавству. Як зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, першим ключовим питанням є повернення українських полонених.

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Новини України Володимир ЗеленськийАнгела МеркельНормандський формат
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