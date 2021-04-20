Меркель: ситуація на Донбасі і в Криму більш ніж тривожна

На сьогодні з урахуванням загроз безпеці ситуація на Донбасі та в Криму більш ніж тривожна. Але тим не менш Європі слід підтримувати діалог з Російською Федерацією, незважаючи на всі розбіжності.

Про це у зверненні до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За її словами, на сьогодні мир і безпека вже не є чимось самими собою зрозумілими.

"Ситуація в Білорусі, на сході України і в Криму, Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна", - зазначила вона.

У той же час вона підкреслила важливість збереження транзиту російського газу через Україну після запуску нового газопроводу "Північний потік-2".