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Меркель: ситуація на Донбасі і в Криму більш ніж тривожна

Автор: РБК-Україна

На сьогодні з урахуванням загроз безпеці ситуація на Донбасі та в Криму більш ніж тривожна. Але тим не менш Європі слід підтримувати діалог з Російською Федерацією, незважаючи на всі розбіжності.

Про це у зверненні до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За її словами, на сьогодні мир і безпека вже не є чимось самими собою зрозумілими.

"Ситуація в Білорусі, на сході України і в Криму, Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна", - зазначила вона.

У той же час вона підкреслила важливість збереження транзиту російського газу через Україну після запуску нового газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС заявив, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 000 військових. Це є найбільшим угрупованням, яке будь-коли розгортала РФ біля українського кордону.

Також стало відомо, що США нададуть Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.

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Новини України ДонбасКримАнгела Меркель
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