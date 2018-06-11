Меркель вважає гнітючою відмову Трампа підписувати комюніке G7

Вона переконана, що президент США підтримує принципи і цінності G7

Гнітючим і викликає розчарування називає канцлер Німеччини Ангела Меркель рішення президента США Дональда Трампа відкликати свій підпис під комюніке за підсумками саміту G7. Про це вона заявила в неділю, 10 червня, у програмі каналу ARD "Anne Will", пише видання Die Welt.

За словами канцлера Німеччини, вона переконана в тому, що Дональд Трамп поділяє принципи і цінності G7 з багатьох питань.

"Однак відгук підпису під комюніке, звичайно, є радикальним кроком", - зазначила Меркель. Разом з тим глава німецького уряду чітко дала зрозуміти, що виступає за збереження формату "Великої сімки".

За словами Меркель, рішення Трампа не означає кінця трансатлантичного партнерства, але ми більше не може покладатися на нього просто так", зазначила канцлер Меркель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО.

При цьому Трамп зазначив, що США не повинні надавати торговельні преференції іншим країнам і виплачувати при цьому більше на зміст НАТО. На його думку, Вашингтон дуже багато грошей витрачає на Північноатлантичний альянс.