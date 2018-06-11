Меркель считает удручающим отказ Трампа подписывать коммюнике G7

Она убеждена, что президент США поддерживает принципы и ценности G7

Удручающим и вызывающим разочарование называет канцлер Германии Ангела Меркель решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7. Об этом она заявила в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will", пишет издание Die Welt.

По словам канцлера Германии, она убеждена в том, что Дональд Трамп разделяет принципы и ценности G7 по многим вопросам.

"Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель. Вместе с тем глава немецкого правительства четко дала понять, что выступает за сохранение формата "Большой семерки".

По словам Меркель, решение Трампа не означает конца трансатлантического партнерства, "но мы больше не может полагаться на него просто так", отметила канцлер Меркель.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Германия недостаточно финансирует НАТО.

При этом Трамп отметил, что США не должны предоставлять другим странам торговые преференции и выплачивать при этом больше на содержание НАТО. По его мнению, Вашингтон слишком много денег тратит на Североатлантический альянс.