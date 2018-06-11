Трамп дорікнув Німеччині за недостатнє фінансування НАТО

Трамп вважає, що США дуже багато витрачають на утримання НАТО
Президент США Дональд Трамп вважає, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО. Про це він написав у своєму Twitter.
При цьому Трамп зазначив, що США не маютьнадавати торговельних преференцій іншим країнам і виплачувати при цьому більше на утримання НАТО. На його думку, Вашингтон дуже багато грошей витрачає на Північноатлантичний альянс.
"Німеччина платить 1% свого ВВП на підтримку НАТО, тоді як США витрачає 4% значно більшого ВВП на ці потреби. Ми захищаємо Європу, а потім нас лають за наші торговельні правила. Зміни настануть", - зазначив Трамп.
....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
Нагадаємо, в серпні 2017 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що соціальні витрати Берліна повинні мати пріоритет над військовими.
Зазначимо, в останні дні посилилось напруження між США та їхніми партнерами по G7 на тлі нових мит на імпорт сталі і алюмінію. З 1 червня США стали стягувати грошовий збір з Мексики, Канади і країн Євросоюзу.