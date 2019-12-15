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Саміт ООН з клімату закликав прийняти серйозніші зобов'язання в 2020 році

Новини » Політика     15.12.2019 - 16:44
Саміт ООН з клімату закликав прийняти серйозніші зобов'язання в 2020 році
Ілюстративне фото (doc-research.org)

Учасники конференції схвалили угоду, в якому міститься заклик вжити більш амбітні зобов'язання

Учасники 25-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Іспанії схвалили угоду, в якій міститься заклик вжити більш амбітні зобов'язання в 2020 році. Про це йдеться в поширеному в неділю прес-релізі уряду Іспанії.

Як відомо, саміт з питань клімату почався в Мадриді 2 грудня і офіційно мав завершитися 13 грудня. Однак делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дня.

"Конференція ООН з клімату завершилася сьогодні в Мадриді прийняттям угоди" Чилі-Мадрид. Час діяти ", яке закладає основу для того, щоб країни представили до 2020 року більш амбітні зобов'язання зі скорочення викидів, відзначили в уряді Іспанії", - йдеться в релізі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Кліматичний саміт ООН в Мадриді завершується скандалом, оскільки головні світові економіки пручаються зобов'язаннями, закріпленим в Паризькому угоді. Після двотижневого саміту багато делегатів заявили про те, що головуюча на переговорах Чилі підготувала підсумковий текст, який ризикує звернути Паризька хартія 2015 року проти рішення проблем глобального потепління.

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