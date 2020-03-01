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До кордонів ЄС йдуть понад 70 тисяч мігрантів, Греція посилює безпеку

Новини » Політика     01.03.2020 - 11:14
До кордонів ЄС йдуть понад 70 тисяч мігрантів, Греція посилює безпеку
Ілюстративне фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Греція направила до кордону додаткові загони військових

У напрямку кордонів з Європейським союзом прямують понад 70 тисяч мігрантів з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу в Twitter.

За словами глави турецького відомства, станом на ранок 1 березня кількість мігрантів, які вирушили до кордонів з Грецією та Болгарією становить близько 76 358 осіб.

До кордонів ЄС йдуть понад 70 тисяч мігрантів, Греція посилює безпеку

Крім того, видання Independent повідомило, що влада Греції ухвалила рішення про посилення заходів безпеки у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Туреччини. Для стримування потоку біженців Греція направляє до кордону з Туреччиною додаткову тисячу військових та 400 правоохоронців.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн висловила готовність надати додаткову підтримку Греції та Болгарії в охороні кордонів від потоку нелегальних мігрантів з території Туреччини.

Також РБК-Україна писало, що вже понад 47 тисяч мігрантів перетнули кордони Туреччини з ЄС після того, як Анкара вирішила їх відкрити для біженців з Сирії. Мігранти намагаються потрапити до Євросоюзу через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.

Крім того, на грецько-турецькому кордоні сталися сутички між правоохоронцями та нелегальними мігрантами, які намагалися перетнути кордон з ЄС. У буферній зоні між Грецією та Туреччиною в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 людей.

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