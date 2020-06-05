Донбас і ситуація з G7: стали відомі деталі розмови Зеленського і Меркель

Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Зеленський і Меркель обговорили роботу в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з німецьким канцлером Ангелою Меркель обговорив ситуацію на Донбасі. Він також подякував за позицію щодо неможливості повернення Росії до "Великої сімки".

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що сторони обговорили питання відновлення миру на Донбасі та підсумки візиту української делегації до Німеччини.

"Це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх нормандського формату", - зауважив Зеленський.

Вони також зробили окремий акцент на необхідності виконання всіх домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту "нормандської четвірки". У зв'язку з цим президент України заявив про необхідність доступу Червоного Хреста для верифікації полонених на Донбасі, а також доступу моніторингової місії ОБСЄ.

"Ефективна імплементація домовленостей, досягнутих минулого року в Парижі, має відкрити шлях до проведення наступного саміту в Берліні", - підкреслив Зеленський і додав, що Київ налаштований на максимальну координацію зусиль з партнерами в питаннях мирного врегулювання.

Крім того, він подякував Меркель за чітку і послідовну позицію про неможливість зміни формату "Великої сімки" до повного відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп виступив за запрошення Росії на саміт "Великої сімки" (G7); ряд інших членів цієї групи висловилися проти.

Зазначимо, на переговорах в Німеччині керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслював, що Україна наполягає на якнайшвидшому виконанні угод саміту в Парижі.

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Автор: РБК-Україна