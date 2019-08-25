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У Гонконзі поліція вперше застосувала водомети проти протестувальників

Новини » Суспільство    25.08.2019 - 15:35
У Гонконзі поліція вперше застосувала водомети проти протестувальників
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/HongKongFP)

Поліція за допомогою водометів витіснила протестувальників з дороги, на якій вони спорудили барикади

Поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що поліція використовувала водомети для того, щоб звільнити дорогу від демонстрантів, які побудували на ній барикади. Крім того, співробітники правоохоронних органів розпилили сльозогінний газ. Протестувальники у відповідь кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю. У результаті поліції вдалося очистити ділянку дороги і відтіснити демонстрантів.

Поліція випустила заяву, в якій засудила блокування доріг. У ньому говориться, що демонстранти витягли цеглини з тротуарів, це загрожує безпеці людей і поліцейських.

Нагадаємо, поліція Гонконгу заарештувала 29 осіб після нічних сутичок демонстрантів з правоохоронцями. Під час сутичок, застосовувався сльозогінний газ, щоб розігнати антиурядову демонстрацію.

Також повідомляється, що активісти кинули бензинові бомби і цеглини у велику промислову зону Квун Тонг, густонаселену зону китайської території на сході півострова Коулун. Крім того, чотири станції метро були закриті із-за протестів.

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