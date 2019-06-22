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Заступник глави МЗС Британії відправиться в Іран для призову до деескалації

Новини » Політика    22.06.2019 - 15:29
Заступник глави МЗС Британії відправиться в Іран для призову до деескалації
Фото: Ендрю Маррисон (twitter.com/RudawEnglish)

У Британії заявили, що це дасть можливість для конструктивної взаємодії з Іраном

Заступник голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії з питань Близького Сходу Ендрю Маррисон в неділю, 23 червня, відвідає Іран для проведення "відвертих і конструктивних" переговорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У британському МЗС повідомили, що Маррисон повинен закликати до термінової деескалації ситуації в регіоні і висловить існуючу в Британії і міжнародному співтоваристві стурбованість регіональною поведінкою Ірану, а також призвуть до виконання ядерної угоди.

"В цей період загострення напруженості в регіоні і у вирішальний період для майбутнього ядерної угоди цей візит дасть можливість для подальшого відкритого, відвертого та конструктивного взаємодії з урядом Ірану", - говориться в заяві британського МЗС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран заявив про знищення американського безпілотника. В Ірані стверджують, що безпілотний літальний апарат Сполучених Штатів був знищений відразу після входу в повітряний простір країни.

 

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