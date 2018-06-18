Меркель приняла ультиматум ХСС по ситуации с беженцами

Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику по мигрантам

Немецкий канцлер Ангела Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции. Об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, накануне министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который также является лидером ХСС, установил дедлайн в две недели, чтобы на общеевропейском уровне урегулировать проблему беженцев. Предполагается, что на ближайшем саммите ЕС 28 июня Меркель сможет согласовать компромиссное решение с лидерами Евросоюза. ХСС рассчитывает, что зарегистрированных в других странах ЕС мигрантов вышлют из Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель собирается провести саммит лидеров стран ЕС по вопросу беженцев. Специальная встреча может пройти до регулярного саммита ЕС, который запланирован на 28-29 июня.