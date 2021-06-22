ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель заявила Зеленському, що Берлін не забуде злочини нацистів в Україні

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 22 червня 2021 18:21
Меркель заявила Зеленському, що Берлін не забуде злочини нацистів в Україні Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 22 червня, провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході бесіди вона пообіцяла, що сьогоднішня Німеччина не забуде злочини нацистів в Україні під час Другої світової війни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряди Німеччини.

Повідомляється, що розмова відбулася з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.

"Канцлер підкреслила, що злочини німецьких нацистів, в результаті яких загинули мільйони людей в Україні, в Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Німеччина усвідомлює свою історичну відповідальність і в той же час вдячна за те, що багато людей в постраждалих країнах "протягнули руки до примирення".

Зазначимо, 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

За підрахунками інституту історії НАН України, під час Другої світової війни в лавах Червоної армії загинуло 3,5-4 млн українців, у партизанських формуваннях - від 40 до 60 тисяч, у загонах ОУН і УПА - понад 100 тисяч осіб.

Прямі людські втрати України, за оцінками інституту, становлять 8-10 млн осіб, демографічні - 10-13 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ангела Меркель
NEWS
Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас
Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою