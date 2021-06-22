Меркель заявила Зеленському, що Берлін не забуде злочини нацистів в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 22 червня, провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході бесіди вона пообіцяла, що сьогоднішня Німеччина не забуде злочини нацистів в Україні під час Другої світової війни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряди Німеччини .

Повідомляється, що розмова відбулася з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.

"Канцлер підкреслила, що злочини німецьких нацистів, в результаті яких загинули мільйони людей в Україні, в Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Німеччина усвідомлює свою історичну відповідальність і в той же час вдячна за те, що багато людей в постраждалих країнах "протягнули руки до примирення".