Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва. Вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело

Зазначимо, це може бути тема "Північного потоку-2", який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.

За словами співрозмовника, головною буде зустріч Зеленського і Меркель. Втім, теми переговорів поки невідомі.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що "Північний потік-2" не зупинять, навіть якщо він стане зброєю РФ.

Зазначимо, у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проект загрожує безпеці України і всієї Європи.

Раніше компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що газопровід "Північний потік-2" завершено вже на 99%.