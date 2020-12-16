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Меркель про відносини з РФ: не можна закривати очі на реальність

Берлін, Середа 16 грудня 2020 16:38
Меркель про відносини з РФ: не можна закривати очі на реальність
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Автор: Андрій Козловський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецький уряд хотів би налагодити стосунки з Росією, однак не забуває про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Також вона вважає, Німеччина проводить "дуже чесну політику щодо Москви".

Про це Ангела Меркель розповіла, виступаючи у середу в парламенті.

За її словами, Німеччина бажає хороших відносин з Москвою, але не можна ігнорувати такі речі як отруєння кремлівського критика Олексія Навального, вбивство колишнього чеченського командира в Берліні та невеликий прогрес у Мінському процесі щодо конфлікту в Україні.

"Не варто закривати очі на реальність", - сказала Меркель.

Нагадаємо, раніше низка російських ЗМІ повідомила фейкову інформацію про Олексія Навального і його дружину. Журналісти посилалися на вигадане німецьке видання.

Крім того, міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявляла, що загроза з боку Російської Федерації стала ще більш очевидною. Вона вважає, що НАТО повинне посилити оборонні можливості та почати говорити з позиції сили.

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