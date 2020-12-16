ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Меркель об отношениях с РФ: нельзя закрывать глаза на реальность

Берлин, Среда 16 декабря 2020 16:38
Меркель об отношениях с РФ: нельзя закрывать глаза на реальность
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Автор: Андрей Козловский

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство хотело бы наладить отношения с Россией, однако не забывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Также она считает, Германия проводит "очень честную политику в отношении Москвы".

Об этом Ангела Меркель рассказала, выступая в среду в парламенте.

По ее словам, Германия хочет хороших отношений с Москвой, но нельзя игнорировать такие вещи как отравление кремлевского критика Алексея Навального, убийство бывшего чеченского командира в Берлине и небольшой прогресс в Минском процессе по конфликту в Украине.

"Не стоит закрывать глаза на реальность", - сказала Меркель.

Напомним, ранее ряд российских СМИ сообщила фейковую информацию об Алексее Навальном и его жене. Журналисты ссылались на вымышленное немецкое издание.

Кроме того, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляла, что угроза со стороны Российской Федерации стала еще более очевидной. Она считает, что НАТО должно усилить оборонительные возможности и начать говорить с позиции силы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Навальный

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь