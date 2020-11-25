Загроза з боку Росії стала більш очевидною, - Міноборони Німеччини

Фото: Аннеґрет Крамп-Карренбауер (flickr.com/saarland_de)

Загроза з боку Російської Федерації стала ще більш очевидною. Тому НАТО повинне посилити оборонні можливості та почати говорити з позиції сили.

Таку заяву сьогодні на засіданні Бундестагу зробила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

За словами Крамп-Карренбауер, Росія нарощує свої військові можливості, тому загроза з її боку також зростає.

"Факт, що російська сторона вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил, що вона має у своєму розпорядженні нові види озброєнь, що загроза стала більш виразною", - заявила вона.

Німецький міністр запропонувала обговорити цю тему з країнами Балтії, Центральної та Східної Європи, а також Швецією. Також вона закликала почати переговори з Росією щодо роззброєння, але вести їх з позиції сили.

"Це завжди була хороша позиція німецької зовнішньої політики, і так повинно залишитися в майбутньому", - додала Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Німеччині відбулися секретні військові навчання Сполучених Штатів Америки. Американці вчилися реагувати на агресію з боку Росії.

Крім того, цього року США виводили стратегічні бомбардувальники, які патрулювали кордони РФ.