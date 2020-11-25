ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Загроза з боку Росії стала більш очевидною, - Міноборони Німеччини

Берлін, Середа 25 листопада 2020 15:27
Загроза з боку Росії стала більш очевидною, - Міноборони Німеччини
Фото: Аннеґрет Крамп-Карренбауер (flickr.com/saarland_de)
Автор: Дмитро Левицький

Загроза з боку Російської Федерації стала ще більш очевидною. Тому НАТО повинне посилити оборонні можливості та почати говорити з позиції сили.

Таку заяву сьогодні на засіданні Бундестагу зробила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

За словами Крамп-Карренбауер, Росія нарощує свої військові можливості, тому загроза з її боку також зростає.

"Факт, що російська сторона вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил, що вона має у своєму розпорядженні нові види озброєнь, що загроза стала більш виразною", - заявила вона.

Німецький міністр запропонувала обговорити цю тему з країнами Балтії, Центральної та Східної Європи, а також Швецією. Також вона закликала почати переговори з Росією щодо роззброєння, але вести їх з позиції сили.

"Це завжди була хороша позиція німецької зовнішньої політики, і так повинно залишитися в майбутньому", - додала Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Німеччині відбулися секретні військові навчання Сполучених Штатів Америки. Американці вчилися реагувати на агресію з боку Росії.

Крім того, цього року США виводили стратегічні бомбардувальники, які патрулювали кордони РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі НАТОРосійська ФедераціяГерманияугрозы

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся