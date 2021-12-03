Військові, смолоскипи і панк-рок: у Німеччині провели Меркель з посади канцлера

У Німеччині провели Ангелу Меркель з посади канцлера. Сьогодні в Берліні пройшла святкова церемонія на її честь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Дійство відбулося при світлі смолоскипів-такою традицією вшановують вищих посадових осіб, які йдуть у відставку. Цей традиційний військовий церемоніальний акт під назвою "Der Große Zapfenstreich", що здійснюється в Німеччині для вшанування вищих посадових осіб держави, а також генералів армії, йдуть у відставку, важається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Федеративної Республіки можуть віддати цивільній особі.

Музику для церемонії Меркель вибирала особисто. За заявками федерального канцлера, що йде у відставку, військові музиканти виконали християнський гімн "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе"), композицію "Für mich soll's rote Rosen" ("Для мене проллється дощ з червоних троянд") легендарної німецької актриси і співачки Хільдегард Кнеф та шлягер 1970-х "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") від матері німецької панк-року Ніни Хаген.