Канцлер Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого з транзиту газу з України. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Відзначається, що він вже здійснив візит в українське посольство в Берліні.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзее Уповноваженим німецького уряду по забезпеченню газового транзиту з Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме в українське посольство в Берліні", - йдеться в повідомленні Мельника в Twitter.

Нагадаємо, 19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Європейського союзу. На зустрічі сторони обговорювали продовження контракту на транзит газу з Російської Федерації в Європу по українській ГТС після 2019 року.

Зазначимо, що чинна угода закінчується в кінці 2019 року.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Росія продовжує відмовлятися від спільної позиції України і ЄС щодо умов газових переговорів, тому Україні варто готуватися до припинення транзиту з 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що запасів газу в Україні достатньо на випадок, якщо РФ піде на переривання транзиту в Європейський союз.