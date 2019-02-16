Меркель у Мюнхені прокоментувала будівництво "Північного потоку-2"

Вона заявила, що розуміє, чому будівництво газопроводу викликає занепокоєння в Україні

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает озабоченность Украины строительством "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что несмотря на это, что другие газопроводы будут существовать, Украина останется транзитным государством.

"Есть "Северный поток 1" и он не привел к тому, что все пошло против Украины. У нас также есть трубопроводы через Турцию. Возникает вопрос о том, правильно ли, что РФ держит в своих руках контроль за поставками газа? И также вопрос о том, что Европа должна оставить в своих руках возможность руководства и координации. У нас есть трубопроводы, которые не используются в полной мере, потому что у нас есть трудности в Украине", - сказала она.

Меркель отметила, что ранее Германия не пользовалась американским газом, но сейчас оказалось, что разумно импортировать сжиженный газ из США.

"Но мы не собираемся исключать РФ из нашего поля зрения. В 2014 году резко изменилась ситуация, в 2019 году все выглядит плохо. Геостратегически Европа не имеет права разрывать отношения с РФ. С одной стороны я на стороне Петра Порошенко, с другой стороны - вопрос "Северного потока 2" для меня также остаются очень важными", - сказала она.

РБК-Украина писало, что Меркель во время выступления в Мюнхене подчеркнула, что Украина остаться транзитной страной для российского газа.

Ранее сообщалось ,что представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".