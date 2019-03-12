Меркель: ЄС зробив Великобританії остаточні пропозиції по Brexit

Канцлер Німеччини виступає за "впорядкований Brexit"

Европейский союз (ЕС) сделал Великобритании окончательное предложения по соглашению о выходе страны из ЕС (Brexit ). Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РБК-Украина ссылкой на Reuters.

В частности, Меркель отметила, что "были сделаны четкие, далекоидущие предложения, которые учитывают беспокойство Великобритании и стремящиеся найти ответы на них".

Канцлер Германии отметила, что она "хочет упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение, а давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей, а ЕС сделал дальнейший и окончательный шаг для Великобритании".

"Мы прямо поддерживаем этот шаг. Но это не давление, а партнерство, когда пытаются защитить собственные интересы и интересы других, чтобы найти решение", - сказала она.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в условиях по Brexit.

В частности, стороны договорились об отсутствии контроля на границе между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландией - членом ЕС.

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.