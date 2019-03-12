ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей і Юнкер домовилися про зміни в умовах Brexit

Новини » Політика    12.03.2019 - 02:54
Мей і Юнкер домовилися про зміни в умовах Brexit
Фото: Brexit

Для остаточного затвердження його повинен прийняти британський парламент

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодили зміни в умовах Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сторони домовилися про відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії, і Ірландією - членом ЄС.

Крім того, Лондон і Брюссель погодилися разом працювати над юридичними аспектами цього питання і укласти нову угоду до грудня 2020 року.

Однак Юнкер зазначив, що на подальші переговори про умови виходу не піде. Він сказав, що третього шансу не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тереза Мей відправиться в Страсбург для обговорення угоди з Brexit.

РБК-Україна писало, що глава Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу може стати початок липня 2019 року.

Вихід із Митного союзу ЄС загрожує єдності Великобританії, - уряд Лейбористи відклали внесення поправки про другий референдум щодо Brexit
Новини України Жан-Клод ЮнкерТереза МэйBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся