Мей і Юнкер домовилися про зміни в умовах Brexit

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Для остаточного затвердження його повинен прийняти британський парламент

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодили зміни в умовах Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сторони домовилися про відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії, і Ірландією - членом ЄС.

Крім того, Лондон і Брюссель погодилися разом працювати над юридичними аспектами цього питання і укласти нову угоду до грудня 2020 року.

Однак Юнкер зазначив, що на подальші переговори про умови виходу не піде. Він сказав, що третього шансу не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тереза Мей відправиться в Страсбург для обговорення угоди з Brexit.

РБК-Україна писало, що глава Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу може стати початок липня 2019 року.