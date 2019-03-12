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Меркель: ЄС зробив Великобританії остаточні пропозиції по Brexit

Новини » Політика    12.03.2019 - 20:40
Меркель: ЄС зробив Великобританії остаточні пропозиції по Brexit
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини виступає за "впорядкований Brexit"

Європейський союз (ЄС) зробив Великобританії остаточну пропозицію щодо угоди про вихід країни з ЄС (Brexit ). Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Меркель зазначила, що "були зроблені чіткі, далекосяжні пропозиції, які враховують занепокоєння Великобританії і прагнуть знайти відповіді на них".

Канцлер Німеччини зазначила, що вона "хоче впорядкований Brexit і британський парламент повинен прийняти своє рішення, а тиск ззовні не є правильним інструментом для переконання людей, а ЄС зробив подальший і остаточний крок для Великобританії".

"Ми підтримуємо цей крок. Але це не тиск, а партнерство, коли намагаються захистити власні інтереси та інтереси інших, щоб знайти рішення", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодили зміни в умовах Brexit.

зокрема, сторони домовилися про відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії, і Ірландією - членом ЄС.

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу може стати початок липня 2019 року.

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