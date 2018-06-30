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Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов

НовостиПолитика    30.06.2018 - 13:51
Фото: Ангела Меркель (g20.org)
Фото: Ангела Меркель (g20.org)

Меркель предлагает размещать мигрантов, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в "якорных центрах"

Канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию. Об этом сообщает dpa со ссылкой на обращение Меркель к партнерам по коалиции.

Как сообщается, Меркель сообщила о достигнутом соглашении лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.

Как сообщается, речь идет о таких странах как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции. Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику по мигрантам.

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Теги публикации: Германия, Ангела Меркель, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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