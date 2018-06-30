Меркель предлагает размещать мигрантов, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в "якорных центрах"

Канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию. Об этом сообщает dpa со ссылкой на обращение Меркель к партнерам по коалиции.

Как сообщается, Меркель сообщила о достигнутом соглашении лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.

Как сообщается, речь идет о таких странах как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции. Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику по мигрантам.